Пораненого на Донбасі військового вертольотом доставили в Дніпро. У якому він стані

Українського військового, якого важко поранили в День Незалежності бойовики на Донбасі, на вертольоті доставили в лікарню Дніпра. Його вже прооперували.
Про це розповіла радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.
За її словами, 34-річний боєць ЗСУ отримав наскрізне кульове поранення правого передпліччя і перелом зап'ястних кісток.
Спочатку постраждалому надали медичну допомогу в мобільному госпіталі, там і підготували до евакуації в Дніпро. Чоловіка доставили в лікарню №16, там він переніс складну операцію. Зараз стан воїна задовільний.
Як бойовики "дотримуються" режиму тиші
Понад рік тому, 27 липня, набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Про нього домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи. Згідно з ним, перемир'я повинне дотримуватися до повного врегулювання збройного конфлікту на території Донбасу.
Однак, як пише ТКГ, з 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року зафіксовано 1995 обстрілів, загинули 45 бійців ЗСУ, ще 163 отримали поранення.
Нагадаємо, того ж дня російські найманці вбили ще одного українського військового. Загиблий – старший сержант В'ячеслав Пітько з Краматорська.
Крім того, 23 серпня під час несення служби на взводному опорному пункті від ворожої кулі загинув молодший сержант Олександр Васильович Аксьонов.