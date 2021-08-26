Пораненого на Донбасі військового вертольотом доставили в Дніпро. У якому він стані

Боєць ЗСУ отримав наскрізне кульове поранення правого передпліччя і перелом зап'ястних кісток. Зараз він у лікарні

Спочатку бійця привезли в мобільний госпіталь, після чого доставили в Дніпро. Колаж "Сьогодны"

Українського військового, якого важко поранили в День Незалежності бойовики на Донбасі, на вертольоті доставили в лікарню Дніпра. Його вже прооперували.

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Про це розповіла радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

За її словами, 34-річний боєць ЗСУ отримав наскрізне кульове поранення правого передпліччя і перелом зап'ястних кісток.

Спочатку постраждалому надали медичну допомогу в мобільному госпіталі, там і підготували до евакуації в Дніпро. Чоловіка доставили в лікарню №16, там він переніс складну операцію. Зараз стан воїна задовільний.

Як бойовики "дотримуються" режиму тиші

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Понад рік тому, 27 липня, набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Про нього домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи. Згідно з ним, перемир'я повинне дотримуватися до повного врегулювання збройного конфлікту на території Донбасу.

Однак, як пише ТКГ, з 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року зафіксовано 1995 обстрілів, загинули 45 бійців ЗСУ, ще 163 отримали поранення.

Нагадаємо, того ж дня російські найманці вбили ще одного українського військового. Загиблий – старший сержант В'ячеслав Пітько з Краматорська.

Крім того, 23 серпня під час несення служби на взводному опорному пункті від ворожої кулі загинув молодший сержант Олександр Васильович Аксьонов.