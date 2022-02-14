Рябчук пов'язаний із Росією? З'явилися нові деталі розслідування розстрілу на "Південмаші"

Враховуючи фізичні дані хлопця та його вік – він у 2019 році міг привернути увагу співробітників ФСБ на кордоні

ЗМІ дізналися деталі про "російський слід" у розстрілі на "Південмаші" / Фото: Колаж: Сьогодні

Солдат Артемій Рябчук розстріляв п'ятьох людей у Дніпрі й зараз перебуває у СІЗО. У розстрілі не відкидають "російський слід". Раніше солдат їздив до Росії, де нібито відвідував родичів.

Про це пише Обозреватель із посиланням на співрозмовників в українських силових структурах.

Реклама

Вплив іноземних спецслужб

Встановлено, що підозрюваний Артемій Рябчук раніше був у Росії, де нібито відвідував родичів.

"Поїздка в Росію чи Білорусь будь-якого патріота України – чревата затриманням, таких фактів чимало. З огляду на фізичні дані хлопця, спортивну статуру та високий зріст, його вік – він у 2019 році міг привернути увагу співробітників ФСБ на кордоні. А враховуючи наявність у нього найближчого родича у РФ – і потрапити у розробку", – кажуть журналістам в українській розвідці.

"Борець зі свавіллям у Нацгвардії"

В українській розвідці стверджують, що Рябчука намагаються представити "борцем зі свавіллям у Нацгвардії".

Реклама

Нещодавно в соцмережах навіть стали з'являтися групи на підтримку дніпровського стрільця, де боти формують "суспільну думку".

"Підрозділи російських збройних сил невпинно "трудяться" всі роки гібридної війни в Україні. Їхнє завдання – надавати психологічний вплив на війська (сили) противника та населення з метою їх деморалізації та схилення до припинення опору, а також з метою зміни поведінки від базової до бажаної. Такі психологічні операції проводять під час підготовки до проведення військових операцій або безпосередньо вже в їх розпал" , – розповіли виданню у ЗСУ.

Що відомо про розстріл

Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня . Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати. Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати телефоном поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло 5 людей, 5 – поранено.

Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом з Одеської області.

Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був долучений до охорони "Південмашу".

"Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був долучений до охорони "Південмашу". Спочатку Рябчук повністю визнав провину та пішов на угоду зі слідством. Проте приблизно через тиждень раптово відмовився від своїх свідчень та змінив адвокатів.

На час слідства Рябчук перебуватиме під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення .

. Під час службового розслідування підтвердилося, що у військовій частині Дніпра, де нацгвардієць Артемій Рябчук розстріляв п'ятьох осіб, справді були позастатутні відносини.

Раніше ми писали: