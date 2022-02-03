Групи на підтримку Рябчука у соцмережах: ми поспілкувалися з власником однієї із спільнот

Одну з таких груп уже встигли заблокувати

У спільнотах збирають гроші Рябчуку/Колаж: "Сьогодні"

Останнім часом у соцмережах почали з'являтися групи на підтримку Артемія Рябчука — солдата, який розстріляв у Дніпрі 4 товаришів по службі та цивільну жінку. Люди, які приєднуються до груп, пишуть слова підтримки та збирають гроші хлопцю. Одну із таких сторінок уже навіть встигли заблокувати.

Сайт "Сьогодні" поспілкувався з тепер уже колишнім адміністратором цієї групи.

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Що каже адміністратор?

"Я справді була адміністратором цієї групи", — каже адміністраторка спільноти, яка попросила не вказувати її імені у пресі.

При цьому вона підкреслила, що мета групи була не такою, якою її сприйняли багато користувачів.

"Метою групи був захист прав та об'єктивності. Ми розуміємо, що він скоїв злочин і безглуздо вимагати випустити людину (Артемія Рябчука – Авт.) на свободу. Захист полягав би в тому, щоб його судили за законом, а не за іншими інтересами. У групи з'явилося 11 тис. підписників, які хотіли стежити за цією ситуацією. Хотіли зробити упор на контроль за об'єктивністю, але групу закрила адміністрація соцмережі. Це сталося після скарг", — розповіла адміністраторка спільноти.

За її словами, був організований збір грошей, але тепер він припинений.

"Гроші планували витратити на предмети особистої гігієни, їжу, речі, книги та оплату адвоката для заарештованого. Але групу почали атакувати, надходили погрози", — каже ексадміністраторка.

Вона додала, що, наскільки відомо, у мами Артема Рябчука Маргарити після того, як вона дізналася про розстріл, стався напад.

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"Я чула, але стверджувати не буду. Говорять про напад на ґрунті цукрового діабету. Зібрані гроші переказали на рахунок довірених осіб", — резюмувала колишня адміністраторка.

Своєю чергою, у селі Броска, де жив Артем Рябчук із матір'ю, нам розповіли, що остання поїхала до дочки, яка нещодавно народила дитину.

"З чуток, повертатися вона поки що не планує. Напевно, не та ситуація, щоб повертатися, важко сказати", — кажуть односельці родини Рябчука.

Що відомо про трагедію у Дніпрі?

Інцидент стався близько 4-ї ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього і відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю і набрати телефоном поліцію та швидку. Зловмисник втік, але його вже затримали копи.

На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.

Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом з Одеської області.

Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні Південмашу.

"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні Південмашу. Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей.

. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей. Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.

Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жахіття під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства , потім приховували факти і навіть отримували підвищення.

, потім приховували факти і навіть отримували підвищення. У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту, до 27 березня, без можливості внесення застави. Підозрюваного тримають у СІЗО.

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