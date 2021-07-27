У Дніпрі жінку тричі переїхав чоловік на авто – як її рятували

Медики кажуть, що пацієнтку привезли з несумісними з життям травмами, але її вдалося врятувати

Після ДТП жінку привезли в лікарню і прооперували. Колаж "Сьогодні"

У Дніпрі медики врятували жінку, яку три рази переїхав автомобіль. Вона надійшла до лікарні з критичними травмами. Водієм авто виявився її співмешканець.

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Про це написав гендиректор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко в Facebook.

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За словами Риженка, 44-річна Вікторія поступила в лікарню після ДТП, її тричі переїхали автомобілем ЗАЗ 1103.

"Отримані травми не сумісні з життям. При надходженні – кома ІІ, дихання відразу перевели на ШВЛ, ліками підтримували пульс і тиск", – написав він.

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У постраждалої черепно-мозкова травма, забій, перелом 6-ти ребер, розрив печінки, перелом правої плечової кістки і пневмоторакс.

Оперували жінку відразу кілька бригад хірургів і анестезіологів.

"Сьогодні на ранок Вікторія в ясній свідомості, дихає самостійно. За її важкою посмішкою важка душевна травма", – додав медик.

Нагадаємо, раніше у Львівській області на трасі Київ – Чоп зіткнулися два авто. У результаті ДТП одна людина загинула, четверо – травмовані.

Крім того, у Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполучення Київ – Вроцлав. У лікарню були направлені 23 людини.

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