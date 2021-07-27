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В Днепре женщину трижды переехал муж на авто – как ее спасали

27 июля 2021 14:10

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Медики говорят, что пациентку привезли с несовместимыми с жизнью травмами, но ее удалось спасти

После ДТП женщину привезли в больницу и прооперировали. Коллаж "Сегодня"

После ДТП женщину привезли в больницу и прооперировали. Коллаж "Сегодня"

В Днепре медики спасли женщину, которую три раза переехал автомобиль. Она поступила в больницу с критическими травмами. Водителем авто оказался ее сожитель.

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Об этом написал гендиректор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

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По словам Рыженко, 44-летняя Виктория поступила в больницу после ДТП, ее трижды переехали автомобилем ЗАЗ 1103.

"Полученные травмы не совместимы с жизнью. При поступлении – кома ІІ, дыхание сразу перевели на ИВЛ, лекарствами поддерживали пульс и давление", – написал он.

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У пострадавшей черепно-мозговая травма, ушиб, перелом 6-ти ребер, разрыв печени, перелом правой плечевой кости и пневмоторакс.

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Оперировали женщину сразу несколько бригад хирургов и анестезиологов.

"Сегодня на утро Виктория в ясном сознании, дышит самостоятельно. За ее тяжелой улыбкой тяжелая душевная травма", - добавил медик.

Напомним, ранее во Львовской области на трассе Киев – Чоп столкнулись два авто. В результате ДТП один человек погиб, четверо – травмированы.

Кроме того, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев – Вроцлав. В больницу были направлены 23 человека.

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Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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