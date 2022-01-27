Жахлива стрілянина у Дніпрі. З'явилося відео, зняте за кілька годин до трагедії

На записі можна побачити, як молоді хлопці жартують і веселяться, і ніщо не віщує лиха, яке сталося буквально за кілька годин.

Опубліковано відео, зняте за кілька годин до трагедії у Дніпрі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі з'явилося відео, яке зняли за кілька годин до кривавої стрілянини у Дніпрі. Ролик записав один із загиблих, Олександр.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Топор 18+".

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Деталі

На записі можна побачити, як молоді хлопці жартують і веселяться, і ніщо не віщує лиха, яке сталося буквально за кілька годин.

Відео зняв Олександр – один із загиблих.

"Директор вирішує питання по-своєму. Братане, пробач", – сказано у ролику.

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Подробиці трагедії

Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинули 5 осіб, 5 – поранено.

Той, хто стріляв, – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом із Одеської області.

Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

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