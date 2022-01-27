Жуткая стрельба в Днепре. Появилось видео, снятое за несколько часов до трагедии

На записи можно увидеть, как молодые парни шутят и веселятся, и ничто не предвещает беды, которая случилась буквально через несколько часов

Опубликовано видео, снятое за несколько часов до трагедии в Днепре. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети появилось видео, которое сняли за несколько часов до кровавой стрельбы в Днепре. Ролик записал один из погибших Александр.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Топор 18+".

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Подробности

На записи можно увидеть, как молодые парни шутят и веселятся, и ничто не предвещает беды, которая случилась буквально через несколько часов.

Видео снял Александр – один из погибших.

"Директор решает вопросы по-своему. Братан, извиняй", – сказано в ролике.

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Подробности трагедии

Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли 5 человек, 5 – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

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