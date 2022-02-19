Палять по всій лінії розмежування. Ми створили онлайн-карту обстрілів бойовиків

Бойовики продовжують обстрілювати українські позиції та мирних жителів – всього за день вогонь відкривали 70 разів

Бойовики стріляють по всій лінії розмежування / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики на Донбасі 19 лютого обстріляли понад 30 населених пунктів на лінії розмежування. Один снаряд потрапив у насосну станцію, майже 50 населених пунктів залишилися без води. Внаслідок обстрілів загинули двоє бійців ЗСУ, ще четверо отримали поранення.

Журналісти "Сьогодні" створили онлайн-карту з населеними пунктами, які постраждали від обстрілу.

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Усього за 19 лютого бойовики 70 разів обстріляли позиції ЗСУ, 60 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Де стріляли бойовики:

Шість разів обстріляли Новотроїцьке;

Гранітне;

Чотири рази Старогнатівку;

Три рази Новоселівку;

Болотяне;

Водяне;

Широкине;

Миронівський;

Три рази Новогнатівку;

Тричі Світлодарськ;

Три рази Травневе;

Двічі Лобачеве;

Двічі Південне;

Чотири рази Новозванівку;

Двічі Луганське;

Тричі Авдіївку;

П'ять разів Щастя;

Чотири рази Кримське;

Чотири рази Мар'їнку;

Двічі Опитне;

Тричі Нью-Йорк;

Лопаскине;

Тричі Новолуганське;

Тричі Станицю Луганську;

Причепилівку;

Сизе;

Новогригорівку;

П'ять разів Троїцьке;

Старий Айдар;

Три рази Шуми;

Тричі Зайцеве;

Двічі Трьохізбенку;

Богданівку.

Загострення на Донбасі