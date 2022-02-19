Палят по всей линии разграничения. Мы создали онлайн-карту обстрелов боевиков

Боевики на Донбассе 19 февраля обстреляли более 30 населенных пунктов на линии разграничения. Один снаряд попал в насосную станцию, почти 50 населенных пунктов остались без воды. В результате обстрелов погибли двое бойцов ВСУ, еще четверо получили ранения.
Журналисты "Сегодня" создали онлайн-карту с населенными пунктами, пострадавшими от обстрелов.
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Всего за 19 февраля боевики 70 раз обстреляли позиции ВСУ, 60 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Где стреляли боевики:
- Шесть раз обстреляли Новотроицкое;
- Гранитное;
- Четыре раза Старогнатовку;
- Три раза Новоселовку;
- Болотяное;
- Водяное;
- Широкино;
- Мироновский;
- Три раза Новогнатовку;
- Три раза Светлодарск;
- Три раза Майское;
- Дважды Лобачево;
- Дважды Пивденне;
- Четыре раза Новозвановку;
- Дважды Луганское;
- Трижды Авдеевку;
- Пять раз Счастье;
- Четыре раза Крымское;
- Четыре раза Марьинку;
- Дважды Опытное;
- Трижды Нью-Йорк;
- Лопаскино;
- Трижды Новолуганское;
- Трижды Станицу Луганскую;
- Причепиловку;
- Сизое;
- Новогригоровку;
- Пять раз Троицкое;
- Старый Айдар;
- Три раза Шумы;
- Трижды Зайцево;
- Дважды Трехизбенку;
- Богдановку.
Обострение на Донбассе
- Уже третий день на Донбассе накаляется обстановка. 18 февраля власти так называемых республик "ЛДНР" объявили о эвакуации жителей региона в российские города. Планируется, что якобы будет вывезено около 700 тысяч человек.
- По последней информации, на российской территории вблизи пункта пропуска Марьинка, недалеко от границы с "ДНР", стоят десятки танков.
- Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал, что во многих домах полностью разрушены крыши от прилетевших снарядов.
- В Минобороны допускают, что усиленная военная эскалация может начаться в ближайшие дни. Это связано с праздником, который отмечают в России – Днем защитника отечества, 23 февраля.
- По данным украинской разведки, в Донецк уже прибыли "вагнеровцы", которые вместе с российскими спецслужбами планируют провести серию террористических актов. В частности, они подорвут жилые дома, чтобы обвинить в этом Украину.