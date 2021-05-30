Бойовики на Донбасі двічі обстріляли позиції ЗСУ

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення і передала дані СММ ОБСЄ

/ Фото: AFP

З початку доби, 30 травня, на Донбасі бойовики двічі обстріляли позиції українських військових.

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Окупанти вели вогонь з мінометів, гранатометів, станкових кулеметів та стрілецької зброї.

З заборонених Мінській угоді мінометів 82-го калібру, ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь біля населеного пункту майорських .

"У цьому ж напрямку російсько-окупаційні війська здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. Бойових втрат серед наших захисників немає", – повідомили в прес-центрі ООС.

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Нагадаємо, в Луганській області поліцейські викрили бойовика так званої "ЛНР". Ним виявився 24-річний житель Сєвєродонецька.

Крім того, раніше 16-річна дівчинка втекла з "ДНР". Щоб потрапити в Україну, підліток перейшов мінне поле.

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