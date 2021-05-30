Русский
$ 27,53
33,57
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

Бойовики на Донбасі двічі обстріляли позиції ЗСУ

30 травня, 18:56

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення і передала дані СММ ОБСЄ

/ Фото: AFP

З початку доби, 30 травня, на Донбасі бойовики двічі обстріляли позиції українських військових.

Реклама

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Окупанти вели вогонь з мінометів, гранатометів, станкових кулеметів та стрілецької зброї.

З заборонених Мінській угоді мінометів 82-го калібру, ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь біля населеного пункту майорських .

В тренді
В Одесі відкрили центр вакцинації. Кому і скільки будуть робити щеплень (фото)

"У цьому ж напрямку російсько-окупаційні війська здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. Бойових втрат серед наших захисників немає", – повідомили в прес-центрі ООС.

Реклама

Нагадаємо, в Луганській області поліцейські викрили бойовика так званої "ЛНР". Ним виявився 24-річний житель Сєвєродонецька.

Крім того, раніше 16-річна дівчинка втекла з "ДНР". Щоб потрапити в Україну, підліток перейшов мінне поле.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Перейшла мінне поле, щоб потрапити до України: 16-річна дівчинка втекла з
Перейшла мінне поле, щоб потрапити до України: 16-річна дівчинка втекла з "ДНР"Донбас
Порошенко на передовій носив полуницю. Тепер через це чубиться весь Facebook – фото
Порошенко на передовій носив полуницю. Тепер через це чубиться весь Facebook – фотоВлада
На Донбасі снайпер бойовиків застрелив бійця ЗСУ: де загинув військовий
На Донбасі снайпер бойовиків застрелив бійця ЗСУ: де загинув військовийДонбас
Дрон-велетень, як у ОБСЄ. Бойовики на Донбасі отримали нову небезпечну техніку
Дрон-велетень, як у ОБСЄ. Бойовики на Донбасі отримали нову небезпечну технікуДонбас
На Луганщині копи піймали бойовика
На Луганщині копи піймали бойовика "ЛНР". Чоловік розповів про "службу" в окупантівДонбас
Маріуполь перетворюють на курорт: де і як відпочити на Азовському морі по-новому (відео)
Маріуполь перетворюють на курорт: де і як відпочити на Азовському морі по-новому (відео)Донбас

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти