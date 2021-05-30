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Боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции ВСУ

30 мая, 18:56

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения и передала данные СММ ОБСЕ

/ Фото: AFP

С начала суток, 30 мая, на Донбассе боевики дважды обстреляли позиции украинских военных.

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Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Оккупанты вели огонь из минометов, гранатометов, станковых пулеметов и стрелкового оружия.

Из запрещенных Минскими соглашениями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия противник открывал огонь возле населенного пункта Майорск.

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"В этом же направлении российско-оккупационные войска осуществили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. Боевых потерь среди наших защитников нет", – сообщили в пресс-центре ООС.

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Напомним, в Луганской области полицейские разоблачили боевика так называемой "ЛНР". Им оказался 24-летний житель Северодонецка.

Кроме того, ранее 16-летняя девочка сбежала из "ДНР". Чтобы попасть в Украину, подросток перешел минное поле.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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