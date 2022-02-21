Бойовики на Донбасі не припиняють обстріли. Поранено чотирьох бійців ЗСУ

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку бойовиків постраждали четверо військових ЗСУ. Нині вони перебувають у лікарні.
Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.
Четверо українських військовослужбовців отримали осколкові поранення, їх госпіталізували. Їхній стан різного ступеня тяжкості.
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На 17:00 21 лютого бойовики 54 рази порушили домовленості, 45 з них – стрільба з забороненого озброєння. Обстановка залишається контрольованою. Бійці ЗСУ реагують на можливу небезпеку дій ворога.
Загострення на Донбасі
- 18 лютого влада так званих "ЛДНР" оголосила евакуацію жителів регіону до російських міст. Нібито буде вивезено близько 700 тисяч людей.
- У Міноборони припускають, що посилена військова ескалація може розпочатися найближчими днями. Це пов'язано зі святом, яке відзначають у Росії, – Днем захисника Вітчизни, 23 лютого.
- За даними української розвідки, до Донецька вже прибули "вагнерівці", які разом з російськими спецслужбами планують провести серію терористичних актів. Зокрема, вони підірвуть житлові будинки, щоби звинуватити в цьому Україну.
- 20 лютого бойовики обстріляли спостерігачів української сторони СЦКК у Щасті. Снаряд влучив в український ЗІЛ-131 "білих шоломів", який був на мосту КПВВ.
- Увечері цього ж дня окупанти вдарили з важкого озброєння по Луганську. Чергову провокацію російські найманці вчинили близько 21:00, щоб потім звинуватити в цьому українських військових.
- 21 лютого селище Врубівка та місто Щастя на Донбасі потрапили під обстріл російських окупантів. Люди залишилися без світла, газу, води та тепла.