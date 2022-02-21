Бойовики на Донбасі не припиняють обстріли. Поранено чотирьох бійців ЗСУ

Окупанти продовжують стріляти по позиціях ЗСУ на Донбасі – четверо українських захисників постраждали

ВСУ знову зазнала втрат через обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку бойовиків постраждали четверо військових ЗСУ. Нині вони перебувають у лікарні.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

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Четверо українських військовослужбовців отримали осколкові поранення, їх госпіталізували. Їхній стан різного ступеня тяжкості.

На 17:00 21 лютого бойовики 54 рази порушили домовленості, 45 з них – стрільба з забороненого озброєння. Обстановка залишається контрольованою. Бійці ЗСУ реагують на можливу небезпеку дій ворога.

Загострення на Донбасі