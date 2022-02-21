Боевики на Донбассе не прекращают обстрелы. Ранено четыре бойца ВСУ

Оккупанты продолжают стрелять по позициям ВСУ на Донбассе – четыре украинских защитника пострадали

ВСУ снова понесла потери из-за обстрелов / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков пострадали четверо военных ВСУ. Сейчас они находятся в больнице.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Четыре украинских военнослужащих получили осколочные ранения, их госпитализировали. Их состояние разной степени тяжести.

На 17:00 21 февраля боевики 54 раза нарушили договоренности, 45 из них – стрельба из запрещенного вооружения. Ситуация остается контролируемой. Бойцы ВСУ реагируют на возможную опасность действий врага.

Обострение на Донбассе