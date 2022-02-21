Боевики на Донбассе не прекращают обстрелы. Ранено четыре бойца ВСУ

На Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков пострадали четверо военных ВСУ. Сейчас они находятся в больнице.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Четыре украинских военнослужащих получили осколочные ранения, их госпитализировали. Их состояние разной степени тяжести.
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На 17:00 21 февраля боевики 54 раза нарушили договоренности, 45 из них – стрельба из запрещенного вооружения. Ситуация остается контролируемой. Бойцы ВСУ реагируют на возможную опасность действий врага.
Обострение на Донбассе
- 18 февраля власти так называемых "ЛДНР" объявили об эвакуации жителей региона в российские города. Якобы будет вывезено около 700 тысяч человек.
- В Минобороны допускают, что усиленная военная эскалация может начаться в ближайшие дни. Это связано с праздником, который отмечают в России, – Днем защитника Отечества, 23 февраля.
- По данным украинской разведки, в Донецк уже прибыли "вагнеровцы", которые вместе с российскими спецслужбами планируют провести серию террористических актов. В частности, они подорвут жилые дома, чтобы обвинить в этом Украину.
- 20 февраля боевики обстреляли наблюдателей украинской стороны СЦКК в Счастье. Снаряд попал в украинский ЗИЛ-131 "белых касок", который находился на мосту КПВВ.
- Вечером в этот же день оккупанты ударили из тяжелого вооружения по Луганску. Очередную провокацию российские наемники совершили около 21:00, чтобы потом обвинить в этом украинских военных.
- 21 февраля поселок Врубовка и город Счастье на Донбассе попали под обстрел российских оккупантов. В результате люди остались без света, газа, воды и тепла.