Бойовики на Донбасі зазнають великих втрат: понад 10 загиблих, є поранені

Російсько-окупаційні війська зазнають втрат на Донбасі. Минулої доби, 22 лютого, з боку російських найманців постраждало 13 осіб.
Про це повідомили сайту "Сьогодні" у штабі ООС.
Втрати окупантів
Втрати російсько-окупаційних військ за добу, 22 лютого, склали 13 людей:
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- безповоротні (200) – 12 (1 – 1 омсбр 1 АК (небойовий, в результаті отруєння алкоголем), 3 – 3 омсбр 1 АК (1 – небойові, обставини уточнюються), 8 – 11 омсп (1 – небойові, обставини уточнюються));
- санітарні (300) – 1 (1 – 9 омсп 1 АК (небойовий, унаслідок бійки)).
Додатково інформація уточнюється.
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Упродовж минулої доби, 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння.
"Внаслідок обстрілу один із українських військовослужбовців отримав осколкові поранення несумісні з життям. Один військовослужбовець отримав поранення та перебуває у лікувальному закладі. П’ять військовослужбовців отримали бойове травмування", – йдеться у повідомленні.
За поточну добу, 23 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 15 обстрілів, 14 з яких із застосуванням важкого озброєння.
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