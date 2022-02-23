Бойовики на Донбасі зазнають великих втрат: понад 10 загиблих, є поранені

Втрати на Донбасі зазнають не лише ЗСУ, а й окупанти – на фронті загострилася ситуація

Серед окупантів є загиблі / Фото: Колаж: Сьогодні

Російсько-окупаційні війська зазнають втрат на Донбасі. Минулої доби, 22 лютого, з боку російських найманців постраждало 13 осіб.

Про це повідомили сайту "Сьогодні" у штабі ООС.

Реклама

Втрати окупантів

Втрати російсько-окупаційних військ за добу, 22 лютого, склали 13 людей:

безповоротні (200) – 12 (1 – 1 омсбр 1 АК (небойовий, в результаті отруєння алкоголем), 3 – 3 омсбр 1 АК (1 – небойові, обставини уточнюються), 8 – 11 омсп (1 – небойові, обставини уточнюються));

санітарні (300) – 1 (1 – 9 омсп 1 АК (небойовий, унаслідок бійки)).

Додатково інформація уточнюється.

Російські найманці за добу майже 100 разів порушили "тишу"

Упродовж минулої доби, 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння.

Реклама

"Внаслідок обстрілу один із українських військовослужбовців отримав осколкові поранення несумісні з життям. Один військовослужбовець отримав поранення та перебуває у лікувальному закладі. П’ять військовослужбовців отримали бойове травмування", – йдеться у повідомленні.

За поточну добу, 23 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 15 обстрілів, 14 з яких із застосуванням важкого озброєння.

Читайте також: