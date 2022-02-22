Їздять військові та виловлюють. Ми дізналися, що відбувається у Донецьку – ексклюзив

Журналісти сайту "Сьогодні" поспілкувалися із жителями Донецька

У місті почалася паніка / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі вже кілька днів продовжуються масові обстріли окупованих територій. Донеччани повідомили кореспонденту "Сьогодні", що звуки канонад не вщухають.

"Думали, що буде тихіше. Вранці справді так і було, але зараз стало гучніше. Вибухи, обстріли продовжуються. Чоловіків на вулиці майже немає, поховалися вдома як по норах, бо їздять військові та виловлюють, щоб забрати у військкомат", – розповіла нам одна з донеччан.

Місцеві жителі вже пізнають зброю за звуком.

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"За звуком можна зрозуміти, що працюють не "Гради", а якась інша, можливо більш важка зброя", – кажуть нам зараз донеччани.

Яка ситуація на Донеччині?

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