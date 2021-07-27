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Бойовики підтягнули на передову ракетні комплекси: тривожні дані розвідки

27 липня 2021 18:01

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Останнім часом на фронті стало дуже спекотно – ворог не припиняє обстріли, б'є навіть з важкого озброєння

Росіяни підтягнули на передову велику кількість ПТРК

Росіяни підтягнули на передову велику кількість ПТРК / Фото: Минобороны РФ

На Донбасі бойовики не припиняють обстріли позицій ЗСУ і паралельно посилюються: збільшилася кількість мінних полів і озброїлися протитанковими ракетними комплексами.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Російські окупаційні війська проводять інтенсивні заходи з відновлення і нарощування інженерно-фортіфікаційного обладнання передових позицій і маскування їх елементів вздовж всієї лінії зіткнення.

Основні зусилля супротивника спрямовані на облаштування додаткових вогневих позицій, відновлення наявних і установку нових мінних полів, у тому числі з використанням протипіхотних мін і саморобних вибухових пристроїв.

Крім того, окупанти продовжують озброювати свої передові підрозділи значною кількістю протитанкових ракетних комплексів з метою нанесення втрат особовому складу ЗСУ та з метою руйнування наших укріплень.

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Нагадаємо, сьогодні виповнився рівно рік т.зв. перемир'я на Донбасі. Росія регулярно зривала мирні домовленості з самого початку. Українська сторона в ТКГ заявила, що втрат стало у два рази менше.

Також ми писали, що 26 липня Росія вдарила з артилерії, ЗСУ зазнали великих втрат – поранення отримали чотири людини, ще троє – бойові травми. Пізніше стало відомо, що бойовики завдали удару далеко в тил по командному пункту ЗСУ, в результаті чого постраждали дівчата-військовослужбовці.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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