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Боевики подтянули на передовую ракетные комплексы: тревожные данные разведки

27 июля 2021 18:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В последнее время на фронте стало очень жарко – враг не прекращает обстрелы, бьет даже из тяжелого вооружения

Россияне подтянули на передовую большое количество ПТРК

Россияне подтянули на передовую большое количество ПТРК / Фото: Минобороны РФ

На Донбассе боевики не прекращают обстрелы позиций ВСУ и параллельно усиливаются: увеличилось количество минных полей и вооружились противотанковыми ракетными комплексами.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российские оккупационные войска проводят интенсивные мероприятия по восстановлению и наращиванию инженерно-фортификацийного оборудования передовых позиций и маскировки их элементов вдоль всей линии соприкосновения.

Основные усилия противника направлены на обустройство дополнительный огневых позиций, восстановление имеющийся и установку новых минных полей, в том числе с использованием противопехотных мин и самодельных взрывных устройств.

Кроме того, оккупанты продолжают вооружать свои передовые подразделения значительным количеством противотанковых ракетных комплексов с целью нанесения потерь личному составу ВСУ и с цель разрушения наших укреплений.

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Напомним, сегодня исполнился ровно год т.н. перемирию на Донбассе. Россия регулярно срывала мирные договоренности с самого начала. Украинская сторона в ТКГ заявила, что потерь стало в два раза меньше.

Также мы писали, что 26 июля Россия ударила из артиллерии, ВСУ понесли большие потери – ранения получили четыре человека, еще трое – боевые травмы. Позже стало известно, что боевики нанесли удар далеко в тыл по командному пункту ВСУ, в результате чего пострадали девушки-военнослужащие.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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