Боевики подтянули на передовую ракетные комплексы: тревожные данные разведки

Россияне подтянули на передовую большое количество ПТРК / Фото: Минобороны РФ
На Донбассе боевики не прекращают обстрелы позиций ВСУ и параллельно усиливаются: увеличилось количество минных полей и вооружились противотанковыми ракетными комплексами.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Российские оккупационные войска проводят интенсивные мероприятия по восстановлению и наращиванию инженерно-фортификацийного оборудования передовых позиций и маскировки их элементов вдоль всей линии соприкосновения.
Основные усилия противника направлены на обустройство дополнительный огневых позиций, восстановление имеющийся и установку новых минных полей, в том числе с использованием противопехотных мин и самодельных взрывных устройств.
Кроме того, оккупанты продолжают вооружать свои передовые подразделения значительным количеством противотанковых ракетных комплексов с целью нанесения потерь личному составу ВСУ и с цель разрушения наших укреплений.
Напомним, сегодня исполнился ровно год т.н. перемирию на Донбассе. Россия регулярно срывала мирные договоренности с самого начала. Украинская сторона в ТКГ заявила, что потерь стало в два раза меньше.
Также мы писали, что 26 июля Россия ударила из артиллерии, ВСУ понесли большие потери – ранения получили четыре человека, еще трое – боевые травмы. Позже стало известно, что боевики нанесли удар далеко в тыл по командному пункту ВСУ, в результате чего пострадали девушки-военнослужащие.
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