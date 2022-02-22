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Чеченці на Донбасі, обстріл ТЕС та провокації. СБУ перехопила розмову бойовиків – запис

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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22 лютого, 18:11
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У Мережу злили розмови окупантів, які зізналися у багатьох провокаціях на Донбасі та розповідали, як обстрілювали населені пункти
Бойовики зізналися, що обстріляли ТЕС на Донеччині
Бойовики зізналися, що обстріляли ТЕС на Донеччині / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські розвідники перехопили розмови бойовиків т. зв. "ЛДНР", які посилено обстрілюють населені пункти та позиції ЗСУ на Донбасі. На записі терористи дивувалися, що ЗСУ не ведуться на провокації і зізналися, що в ОРДЛО звезли чеченців.

Записи опублікувала пресслужба СБУ.

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Про що говорили бойовики?

На записах чутно такі розмови:

  • окупанти між собою зізнаються, що самі вчиняють провокації та обстрілюють мирне населення;
  • обговорюють накопичення російських військ, зокрема і приїзд чеченців "полку Кадирова";
  • дивуються, що ЗСУ не ведуться на провокації бойовиків;
  • зізналися, що самі влучили "в будку в Росії", яку ФСБ назвала "підірваним прикордонним пунктом РФ у Ростовській області";
  • підтверджують, що їхні снаряди влучили в Луганську ТЕС.

У СБУ додали, що записи розсекретили та оприлюднили з дозволу слідчих, щоб показати, хто справді стоїть за нагнітанням ситуації на сході України.

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Фейки бойовиків

Російських окупантів постійно ловлять на брехні про Україну та наших захисників.

Зокрема, окупанти заявили, що Донбас обстрілюють військові ЗСУ. Нібито українські військові з півночі 20 лютого 17 разів обстріляли територію "ДНР". Проте офіцер ЗСУ Анатолій Штефан повідомив, що українські військові дотримуються Мінських домовленостей, не планують наступальних операцій чи обстрілів мирних жителів.

Крім того, напередодні бойовики зняли, нібито знешкодили "групу українських диверсантів", проте незабаром опублікували фото з тим самим будинком на тлі, заявивши, що цей будинок "обстріляли" українські військові.

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На записі, де бойовики "знешкоджують диверсантів", видно, як вони стріляють у напрямку будинку, який в іншому відео, за твердженням пропагандистів, постраждав від пострілів ЗСУ.

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