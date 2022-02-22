Чеченцы на Донбассе, обстрел ТЭС и провокации. СБУ перехватила разговор боевиков – запись

В Сеть слили разговоры оккупантов, которые признались во многих провокациях на Донбассе и рассказывали, как обстреливали населенные пункты

Боевики признались, что обстреляли ТЭС на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские разведчики перехватили разговоры боевиков т. н. "ЛДНР", которые усиленно обстреливают населенные пункты и позиции ВСУ на Донбассе. На записи террористы удивлялись, что ВСУ не поддаются на провокации, и признались, что в ОРДЛО свезли чеченцев.

Записи опубликовала пресс-служба СБУ.

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О чем говорили боевики?

На записях слышны такие разговоры:

оккупанты между собой признаются, что сами устраивают провокации и обстреливают мирное население;

обсуждают накопление российских войск, в том числе приезд чеченцев "полка Кадырова";

удивляются, что ВСУ не поддаются на провокации боевиков;

признались, что сами же попали "в будку в России", которую ФСБ назвала "взорванным пограничным пунктом РФ в Ростовской области";

подтверждают, что их снаряды попали в Луганскую ТЭС.

В СБУ добавили, что записи рассекретили и обнародовали с разрешения следователей, чтобы показать, кто действительно стоит за нагнетанием ситуации на востоке Украины.

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Фейки боевиков

Российские оккупанты постоянно попадаются на лжи об Украине и наших защитниках.

В частности, российские оккупанты заявили, что Донбасс обстреливают военные ВСУ. Якобы украинские военные с полуночи 20 февраля 17 раз обстреляли территорию "ДНР". Однако офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщил, что украинские военные соблюдают Минские договоренности, не планируют наступательных операций или обстрелов мирных жителей.

Кроме того, накануне боевики сняли, как якобы обезвредили "группу украинских диверсантов", однако вскоре опубликовали фото с таким же домом на фоне, заявив, что этот дом "обстреляли" украинские военные.

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На записи, где боевики "обезвреживают диверсантов", видно, как они стреляют в направлении дома, который в другом видео, по утверждению пропагандистов, пострадал от выстрелов ВСУ.