"Це буде найкраще місто". Рінат Ахметов відвідав найбільший в Україні ЦНАП

За словами мера міста Вадима Бойченка, місцевим жителям надали якісну послугу та створили якісні робочі місця – понад 130

Рінат Ахметов відвідав найбільший в Україні ЦНАП. Фото: колаж "Сьогодні"

Підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов відвідав у Маріуполі найбільший в Україні Центр надання адмінпослуг. За його словами, компанія "Метінвест" продовжуватиме інвестувати сюди частину своєї душі.

Про це Ахметов заявив під час відвідування найбільшого в Україні Центру надання адмінпослуг 16 лютого.

Реклама

Партнерами у будівництві найбільшого у нашій країні Центру надання адмінпослуг стала компанія "Метінвест".

"Без душі, без любові неможливо зробити те, що ви зробили. І я уявляю, що ви можете зробити ще", – заявив Рінат Ахметов.

Він також зазначив, що сюди інвестуватиме частину своєї душі, серця, щоб Маріуполем можна було пишатися.

"Ми сюди інвестуватимемо частину своєї душі, серця, щоб ми пишалися Маріуполем, і щоб це було найгарніше і найкраще місто", – сказав бізнесмен.

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, місцевим жителям надали якісну послугу та створили якісні робочі місця – понад 130.

Реклама

"Ми будуємо сьогодні місто можливостей у Маріуполі", – сказав Бойченко.

Як "Метінвест" розвиватиме Маріуполь

"Метінвест" буде розвивати Маріуполь, щоб місто стало ще комфортнішим і приємнішим для життя. Вже є стратегія розвитку. Про це повідомив генеральний директор ТОВ "Метінвест Холдинг" Юрій Риженков.

"Є стратегія розвитку... Маріуполя. Я думаю, що вже сьогодні місто стало набагато комфортнішим для життя, ніж було 5-7 років тому. Проте є завдання зробити його найкомфортнішим містом України. Таке завдання у нас стоїть і в інших містах, де ми працюємо. Потім це буде таке змагання між містами, щоб вирішити, хто з них буде комфортнішим і приємнішим для проживання", – каже Юрій Риженков.

"Метінвест" вкладе мільярд доларів у Маріуполь

У День єднання, який вперше сьогодні святкують українці, Маріуполь отримав чудовий подарунок від металургів. Бізнесмен Рінат Ахметов та група "Метінвест" пообіцяли, що тільки цього року інвестують у виробництво та міську інфраструктуру понад мільярд доларів.

Бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що у цей складний час він хоче бути разом із жителями Маріуполя і вірить, що спільно вдасться побудувати сильну Україну.

Реклама

Раніше ми писали: