"Это будет лучший город". Ринат Ахметов посетил самый большой в Украине ЦНАП

По словам мэра города Вадима Бойченко, местным жителям предоставили качественную услугу и создали качественные рабочие места – более 130

Ринат Ахметов побывал в самом большом в Украине ЦНАП. Фото: коллаж "Сегодня"

Предприниматель, основатель и акционер компании SCM Ринат Ахметов посетил в Мариуполе самый большой в Украине Центр предоставления админуслуг. По его словам, компания "Метинвест" будет продолжать инвестировать сюда часть своей души.

Об этом Ахметов заявил во время посещения самого большого в Украине Центра предоставления админуслуг 16 февраля.

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Партнерами в строительстве самого крупного в нашей стране Центра предоставления админуслуг стала компания "Метинвест".

"Без души, без любви невозможно сделать то, что вы сделали. И я представляю, что вы еще можете сделать", – заявил Ринат Ахметов.

Он также отметил, что будет сюда инвестировать часть своей души, сердца, чтобы Мариуполем можно было гордиться.

"Мы будем сюда инвестировать часть своей души, сердца, чтобы мы гордились Мариуполем, и чтобы это был самый красивый и лучший город", – сказал бизнесмен.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, местным жителям предоставили качественную услугу и создали качественные рабочие места – более 130.

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"Мы строим сегодня город возможностей в Мариуполе", – сказал Бойченко.

Как "Метинвест" будет развивать Мариуполь

"Метинвест" будет развивать Мариуполь, чтобы город стал еще комфортнее и приятнее для жизни. Уже есть стратегия его развития. Об этом сообщил генеральный директор ООО "Метинвест Холдинг" Юрий Рыженков.

"Есть стратегия развития... Мариуполя. Я думаю, что уже сегодня город стал намного комфортнее для жизни, чем был 5-7 лет назад. Однако есть задача сделать его самым комфортным городом Украины. Такая задача у нас стоит и в других городах, где мы работаем. Потом это будет такое соревнование между городами, чтобы решить, кто из них будет комфортнее и приятнее для проживания", – говорит Юрий Рыженков.

"Метинвест" вложит миллиард долларов в Мариуполь

В День единения, который впервые празднуют украинцы, Мариуполь получил отличный подарок от металлургов. Бизнесмен Ринат Ахметов и группа "Метинвест" пообещали, что только в этом году инвестируют в производство и городскую инфраструктуру более миллиарда долларов.

Ринат Ахметов заявил, что в это сложное время он хочет находиться вместе с жителями Мариуполя и верит, что совместно удастся построить сильную Украину.

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