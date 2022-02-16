Рінат Ахметов у Маріуполі розкрив свою формулу успіху

За словами підприємця, на перше місце він завжди ставить любов

Рінат Ахметов розповів про свою формулу успіху. Фото: колаж "Сьогодні"

Під час відвідування Маріуполя підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов заявив, що його формула успіху складається з трьох складових – любити, вірити та знати.

Про це Ахметов повідомив під час відвідування найбільшого в Україні Центру надання адмінпослуг, що знаходиться у Маріуполі.

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"Моя формула успіху складається з трьох складових – любити, вірити та знати. На перше місце я завжди ставлю любов. Справу треба любити. Коли ти любиш справу, тоді займатимешся 24 години на добу. У перемогу слід вірити. Якщо ти в перемогу не віриш, ти ніколи не переконаєш своїх партнерів та колег, що ми маємо йти саме цією дорогою. І знання шляху, що призведе до успіху. Коли знань немає, любов і віра допоможуть набути цих знань", – сказав Ахметов.

Рінат Ахметов у Маріуполі: за 100 км від рідного Донецька пульс підскочив до 180

Під час відвідування Маріуполя підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов розповів, що через хвилювання за 100 км від рідного Донецька у нього підскочив пульс до 180. Про це підприємець говорив під час відвідування підприємств "Азовсталь" та Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча групи "Метінвест" у Маріуполі.

"Я на рідній землі. У мене таке хвилювання. Я взагалі дуже радий вас бачити. Дякую вам за можливість, за зустріч. Коли їхали із Запоріжжя, побачили знак "Донецьк 100 км". У мене відразу пульс 180, я розхвилювався. Я дуже радий бути тут", – поділився Ахметов.

Пізніше Ахметов зазначив, що спілкування з колективами відбувається у такій теплій атмосфері, що хвилювання минає.

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Рінат Ахметов розповів про свою головну мрію

Під час відвідування Маріуполя підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов поділився своєю мрією. Про це він говорив під час відвідування підприємств "Азовсталі" та Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча групи "Метінвест" у Маріуполі.

"Я перебуваю за 120 кілометрів від рідного Донецька. Я не був 8 років у рідному та улюбленому місті. У мене є мрія – щоб на Донбас-Арені звучав гімн Ліги чемпіонів. І щоб у мене була можливість виступити перед рідними вболівальниками, перед своїми земляками. Щасливий Донецьк, щасливий Донбас може бути тільки в єдиній Україні. Дякую вам і будьте щасливі!" – сказав Ахметов під час зустрічі з трудовими колективами підприємств.

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