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Їй було 22. Ім'я та фото загиблої військовослужбовиці на Донбасі

10 червня 2021 16:07

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Дівчина загинула під час виконання службових обов'язків – що ще відомо

На Донбасі 9 червня загинула випускниця Академії сухопутних військ, лейтенант Карина Шемчук. Дівчині було всього 22 роки.

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Про це повідомив голова Закарпатської облради Олексій Петров у Facebook.

Шевчук служила в 128-й окремій гірничо-штурмовій Закарпатській бригаді.

Глава облради уточнив, що військовослужбовиця загинула під час виконання службових обов'язків.

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Дівчина народилася 15 лютого 1999 року. У неї залишився батько.

Нагадаємо, 9 червня бойовики тричі порушили режим тиші. Про ворожі атаки українська сторона в СЦКК повідомила ОБСЄ.

А тим часом прифронтовий Маріуполь зібралися зробити туристичним містом. Глава Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі спочатку викупався в Азовському морі, а потім поділився грандіозними планами на найближчі два роки.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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