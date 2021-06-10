Їй було 22. Ім'я та фото загиблої військовослужбовиці на Донбасі

На Донбасі 9 червня загинула випускниця Академії сухопутних військ, лейтенант Карина Шемчук. Дівчині було всього 22 роки.
Про це повідомив голова Закарпатської облради Олексій Петров у Facebook.
Шевчук служила в 128-й окремій гірничо-штурмовій Закарпатській бригаді.
Глава облради уточнив, що військовослужбовиця загинула під час виконання службових обов'язків.
Дівчина народилася 15 лютого 1999 року. У неї залишився батько.
Нагадаємо, 9 червня бойовики тричі порушили режим тиші. Про ворожі атаки українська сторона в СЦКК повідомила ОБСЄ.
А тим часом прифронтовий Маріуполь зібралися зробити туристичним містом. Глава Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі спочатку викупався в Азовському морі, а потім поділився грандіозними планами на найближчі два роки.
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