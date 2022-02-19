Обстрілюють свої позиції на Донбасі? Окупанти взялися за нові провокації

Російсько-окупаційні війська на Донбасі здійснили чергову провокацію – відкрили вогонь по власних позиціях у районі населеного пункту Пікузи.
Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook.
Такі обстріли влаштовують з метою звинувачення українських військ у використанні важкого озброєння та створення картинки для російських пропагандистських ЗМІ.
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Провокації РФ
Сьогодні близько 4:00 ранку розпочався обстріл позицій українських захисників у районі населеного пункту Водяне з напряму населеного пункту Заїченко. За даними розвідки, одночасно з цим було зафіксовано розриви у районі населеного пункту Пікузи.
Як зазначили в угрупованні "Схід", це свідчить про те, що окупаційні сили намагаються видати обстріл своїх позицій за вогонь у відповідь наших військових.
Інформаційна війна
"Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне та байдуже ставлення до життя та здоров'я мирних мешканців. Зазначимо, що противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим свої підступні дії", – додали військові.
Загострення на Донбасі
- Вже третій день на Донбасі загострюється обстановка. 17 лютого обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Половина Станиці Луганської залишилася без електрики внаслідок масштабного обстрілу російськими окупантами.
- 18 лютого влада так званих республік "ЛДНР" оголосили про евакуацію жителів регіону до російських міст. Планується, що нібито буде вивезено близько 700 тисяч людей.
- За останньою інформацією, на російській території поблизу пункту пропуску Мар'їнка, неподалік кордону з "ДНР", стоять десятки танків.
- Так звана "Народна міліція" повідомила, що біля Будинку уряду вибухнув автомобіль. Місцеві жителі написали у соцмережах, що на фото житловий квартал, а не будівля уряду.
- Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів, що у багатьох будинках повністю зруйновані дахи від снарядів, що прилетіли.
- Незабаром російські ЗМІ повідомили, що у Луганську нібито стався потужний вибух, після якого почалася пожежа на газопроводі "Дружба".
- Станом на 9 годину ранку 19 лютого з боку російсько-окупаційних військ уже зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню.
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