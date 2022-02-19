Обстрілюють свої позиції на Донбасі? Окупанти взялися за нові провокації

Окупанти продовжують свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення ЗСУ в обстрілі

Окупанти обстрілюють українські позиції / Фото: Колаж: Сьогодні

Російсько-окупаційні війська на Донбасі здійснили чергову провокацію – відкрили вогонь по власних позиціях у районі населеного пункту Пікузи.

Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook.

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Такі обстріли влаштовують з метою звинувачення українських військ у використанні важкого озброєння та створення картинки для російських пропагандистських ЗМІ.

Провокації РФ

Сьогодні близько 4:00 ранку розпочався обстріл позицій українських захисників у районі населеного пункту Водяне з напряму населеного пункту Заїченко. За даними розвідки, одночасно з цим було зафіксовано розриви у районі населеного пункту Пікузи.

Як зазначили в угрупованні "Схід", це свідчить про те, що окупаційні сили намагаються видати обстріл своїх позицій за вогонь у відповідь наших військових.

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Інформаційна війна

"Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне та байдуже ставлення до життя та здоров'я мирних мешканців. Зазначимо, що противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим свої підступні дії", – додали військові.

Загострення на Донбасі

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