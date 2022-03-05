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"Їм нас*ати". Росіяни обстріляли дитячу лікарню у Лисичанську (фото)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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5 березня, 13:47
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Окупанти обстрілюють лікарні, житлові будинки та вбивають мирних людей
Росіяни обстріляли лікарню
Росіяни обстріляли лікарню / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська розстріляли обласну дитячу лікарню у Лисичанську, що в Луганській області.

Про це написав заступник керівника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

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"Оркам" все одно по чому стріляти – діти, жінки, старі, лікарні, пологові будинки, мирні оселі.

"Їм нас*ати. Вони прийшли "визволяти". Дим та попіл. Ось він "руській мір". Гидко ще те, що в нашій країні також багато хто за цю гидоту бігав і кричав. Ну що, побачили? Дочекалися? Такі ж черті, як і ті, хто стріляє", – написав Білошицький.

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Ситуація в Україні 4 березня

За останню добу окупанти здійснили наступ на кілька міст України. Найскладніша ситуація у східних та південних областях країни.

У Житомирі бойовики армії країни-агресорки з повітря обстріляли навчальний заклад в центрі міста. Колону з ворожими мітками українські захисники розбили під Миколаєвом. Продовжують тримати оборону прикордонні регіони – Чернігів і Харків.

Українським рятувальникам вдалося загасити пожежу на Запорізькій АЕС після того, як противник відкрив вогонь по атомному реактору. Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕС від обстрілів.

Уряд країни звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста по допомогу в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати цивільне населення.

Нагадаємо, на Миколаївщині російські війська збираються в районі Баштанки та Галициново та готуються до переміщень.

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