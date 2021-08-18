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Мирна жителька на Донбасі потрапила під обстріл бойовиків

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
18 серпня, 15:44
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Зараз жінка перебуває в лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу
Бойовики на Донбасі. Фото Alexander Ermochenko/Reuters
Бойовики на Донбасі. Фото Alexander Ermochenko/Reuters / Фото: Reuters

На Донбасі напередодні бойовики обстріляли Золоте-4 (Луганська область). Внаслідок обстрілу поранення отримала мирна мешканка.

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Про це повідомляє Луганська ОДА.

За словами голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, вчора бойовики п'ять разів обстріляли населені пункти поблизу лінії розмежування з мінометів і протитанкових гранатометів.

"17 серпня російсько-окупаційні війська поранили жінку з Золотого-4, яка потрапила до лікарні", – зазначив він.

Внаслідок обстрілу жінка 1973 року народження отримала мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення лівого передпліччя, плечового і колінного суглобів, лівої стопи. Її госпіталізували до лікарні в Лисичанську.

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Дані за минулу добу

  • За минулу добу, 17 серпня, бойовики 11 раз порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.
  • Крім того, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
  • У відповідь на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь.
  • Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.

Також нагадаємо, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – в селищі зберігається велика кількість хімікатів. Противник атакував із забороненого важкого озброєння.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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