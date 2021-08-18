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Мирная жительница на Донбассе попала под обстрел боевиков

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
18 августа, 15:44
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Сейчас женщина находится в больнице, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь
Боевики на Донбассе. Фото Alexander Ermochenko/Reuters
Боевики на Донбассе. Фото Alexander Ermochenko/Reuters / Фото: Reuters

На Донбассе накануне боевики обстреляли Золотое-4 (Луганская область). В результате обстрела ранения получила мирная жительница.

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Об этом сообщает Луганская ОГА.

По словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, вчера боевики пять раз обстреляли населенные пункты вблизи линии разграничения из минометов и противотанковых гранатометов.

"17 августа российско-оккупационные войска ранили женщину из Золотого-4, которая попала в больницу", – отметил он.

В результате обстрела женщина 1973 года рождения получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы. Ее госпитализировали в больницу в Лисичанске.

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Данные за прошлые сутки

  • За минувшие сутки, 17 августа, боевики 11 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.
  • Кроме того, на севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
  • В ответ на обстрелы противника наши защитники открывали огонь.
  • Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.

Также напомним, боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов. Противник атаковал из запрещенного тяжелого вооружения.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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18 августа 1991. День так называемого "путча". Мятежники ГКЧП объявили чрезвычайное положение и отменили Декларацию о государственном суверенитете Украины…

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