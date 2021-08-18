Мирная жительница на Донбассе попала под обстрел боевиков

Сейчас женщина находится в больнице, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь

Боевики на Донбассе. Фото Alexander Ermochenko/Reuters / Фото: Reuters

На Донбассе накануне боевики обстреляли Золотое-4 (Луганская область). В результате обстрела ранения получила мирная жительница.

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Об этом сообщает Луганская ОГА.

По словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, вчера боевики пять раз обстреляли населенные пункты вблизи линии разграничения из минометов и противотанковых гранатометов.

"17 августа российско-оккупационные войска ранили женщину из Золотого-4, которая попала в больницу", – отметил он.

В результате обстрела женщина 1973 года рождения получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы. Ее госпитализировали в больницу в Лисичанске.

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Данные за прошлые сутки

За минувшие сутки, 17 августа, боевики 11 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Кроме того, на севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В ответ на обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.

Также напомним, боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов. Противник атаковал из запрещенного тяжелого вооружения.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: