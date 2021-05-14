На Донбасі не вщухають бойовики: ЗСУ зазнали втрат

Бойовики палять по українських військових з гранатометів, мінометів, кулеметів, також працюють снайпери

Фото Alexander Ermochenko/Reuters

Бойовики на Донбасі продовжують стріляти по позиціях ЗСУ. За останню добу, 13 травня, було 19 порушень режиму припинення вогню. Від кулі снайпера загинув український військовий. З початку цієї доби обстрілів не зафіксовано.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Неподалік Лебединського, Гнутового і Павлополя ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. Біля Новозванівки стріляли з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів і автоматичних станкових гранатометів.

стріляли з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів і автоматичних станкових гранатометів. Також бойовики тричі відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних і станкових протитанкових гранатометів поблизу Верхньоторецька і один раз біля Новоселівки .

і один раз . У напрямку Пісків стріляли шість разів з танків, артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

стріляли шість разів з танків, артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Біля Новотроїцького російські найманці атакували ЗСУ зі стрілецької зброї, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Південне – з протитанкових гранатометів.

російські найманці атакували ЗСУ зі стрілецької зброї, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а – з протитанкових гранатометів. Поблизу Водяного противник двічі стріляв з гранатометів, а під Луганським - ще й з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.

У результаті один військовослужбовець отримав кульове поранення, він загинув. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали у відповідь вогонь.

Про всі порушення Україна вже повідомила представникам ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше бойовики обстріляли автомобіль групи розмінування ЗСУ.

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Крім того, ми писали, як бойовики на Донбасі залучають дітей до бойових дій.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією