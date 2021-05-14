На Донбассе не утихают боевики: ВСУ понесли потери

Боевики палят по украинским военных из гранатометов, минометов, пулеметов, также работают снайперы

Фото Alexander Ermochenko/Reuters

Боевики на Донбассе продолжают стрелять по позициям ВСУ. За последние сутки, 13 мая, 19 нарушений режима прекращения огня. От пули снайпера погиб украинский военный. С начала этих суток обстрелов не зафиксировано.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Неподалеку Лебединского, Гнутово и Павлополя враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

враг открывал огонь из минометов 120-го калибра. У Новозвановки стреляли из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Также боевики трижды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Верхнеторецкого и один раз у Новоселовки .

и один раз . В направлении Песков стреляли шесть раз из танков, артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

стреляли шесть раз из танков, артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. У Новотроицкого российские наемники атаковали ВСУ из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Южного – из противотанковых гранатометов.

российские наемники атаковали ВСУ из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Южного – из противотанковых гранатометов. Вблизи Водяного противник дважды стрелял из гранатометов, а у Луганского – еще и из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

В результате один военнослужащий получил пулевое ранение, он погиб. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

О всех нарушениях Украина уже сообщила представителей ОБСЕ.

Напомним, ранее боевики обстреляли автомобиль группы разминирования ВСУ.

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Кроме того, мы писали, как боевики на Донбассе привлекают детей к боевым действиям.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией