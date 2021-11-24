На Донбасі бойовики обстріляли позиції українських прикордонників (фото)

Блокпост розташований на дорожньому коридорі "Донецьк-Курахове"

На Донбасі знову обстріл. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 24 листопада, бойовики обстріляли позиції прикордонників на блокпості першого оборонного рубежу "Мар'їнка". Противники застосували міномети калібру 82 мм.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

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Блокпост розташований на дорожньому коридорі "Донецьк-Курахове".

Під час обстрілу противником застосовано міномети калібру 82 мм. Зафіксовано влучання трьох мін в місця несення служби прикордонних нарядів.

"Завдяки чітким та злагодженим діям прикордонників, особовий склад не постраждав, пошкоджено фортифікаційні споруди", – зазначили у відомстві.

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Нова провокація РФ на Донбасі

Окупанти на Донбасі у п'ятницю, 19 листопада, не пропустили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Старомихайлівку. Крім цього, члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено.

Два озброєні члени формувань РФ відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від своїх командирів.

"Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у цьому населеному пункті. О 10:25 вони сказали, що СММ слід зв'язатися з високопоставленими членами збройних формувань для легкого доступу до селища", – йдеться у звіті.

Прочекавши близько 50 хвилин на блокпосту, патруль повідомив членів збройних формувань, що вирішив запустити безпілотний літальний апарат над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження.

"Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено. Команда Місії не стала запускати літальний апарат і покинула цей район", – зазначається у звіті.

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