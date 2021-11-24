На Донбассе боевики обстреляли позиции украинских пограничников (фото)

В среду, 24 ноября, боевики обстреляли позиции пограничников на блокпосте первого оборонительного рубежа "Марьинка". Противники применили минометы калибра 82 мм.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
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Блокпост расположен на дорожном коридоре "Донецк-Курахово".
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Во время обстрела противником применены минометы калибра 82 мм. Зафиксировано попадание трех мин в места несения службы пограничных нарядов.
"Благодаря четким и слаженным действиям пограничников, личный состав не пострадал, повреждены фортификационные сооружения", – отметили в ведомстве.
Новая провокация РФ на Донбассе
Оккупанты на Донбассе в пятницу, 19 ноября, не пропустили патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Старомихайловку. Кроме этого, члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен.
Два вооруженных члена формирований РФ отказали патрулю СММ в доступе к населенному пункту, сославшись на необходимость получения разрешения от своих командиров.
"Задачей патруля было уточнить сообщения о повреждении гражданских объектов в данном населенном пункте. В 10:25 они сказали, что СММ следует связаться с высокопоставленными членами вооруженных формирований для легкого доступа в поселок", – говорится в отчете.
Прождав около 50 минут на блокпосту, патруль сообщил членам вооруженных формирований, что решил запустить беспилотный летательный аппарат над населенным пунктом для уточнения сообщений о повреждениях.
"После телефонного разговора с командирами члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен. Команда Миссии не стала запускать летательный аппарат и покинула этот район", – отмечается в отчете.
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