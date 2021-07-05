На Донбасі бойовики вбили бійця ЗСУ, ще одного поранили: де і скільки стріляли

Військовий ЗСУ отримав осколкове поранення, зараз він перебуває в лікарні в задовільному стані

Фото Alexander Ermochenko/Reuters

На Донбасі за останню добу, 4 липня, бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Один військовий ЗСУ загинув.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

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Проти українських військовослужбовців російські найманці застосували гранатомети різних систем, стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети.

Поблизу яких населених пунктів вчора було жарко:

Водяне:

Авдіївка;

Мирне;

Березове;

Тарамчук.

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Бойовики вбили одного українського військового, ще одного поранили. Постраждалого госпіталізували, зараз він у задовільному стані.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь.

З початку цієї доби, 5 липня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Бойовики відкривали вогонь біля Авдіївки, Золотого-4 і Пісків з кулеметів, мінометів і гранатометів.

Про порушення українські представники повідомили місії ОБСЄ.

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Нагадаємо, поки на Донбасі на передовій тривають обстріли з боку окупантів, у тилу ворога теж не нудно – тільки за червень самоліквідувалися кілька десятків бойовиків.

До речі, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вузах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найбільш вдалих за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією