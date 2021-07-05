На Донбасі бойовики вбили бійця ЗСУ, ще одного поранили: де і скільки стріляли

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На Донбасі за останню добу, 4 липня, бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Один військовий ЗСУ загинув.
Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
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Проти українських військовослужбовців російські найманці застосували гранатомети різних систем, стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети.
Поблизу яких населених пунктів вчора було жарко:
- Водяне:
- Авдіївка;
- Мирне;
- Березове;
- Тарамчук.
Бойовики вбили одного українського військового, ще одного поранили. Постраждалого госпіталізували, зараз він у задовільному стані.
На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь.
З початку цієї доби, 5 липня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Бойовики відкривали вогонь біля Авдіївки, Золотого-4 і Пісків з кулеметів, мінометів і гранатометів.
Про порушення українські представники повідомили місії ОБСЄ.
Нагадаємо, поки на Донбасі на передовій тривають обстріли з боку окупантів, у тилу ворога теж не нудно – тільки за червень самоліквідувалися кілька десятків бойовиків.
До речі, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вузах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найбільш вдалих за весь період війни на Донбасі:
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