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На Донбасі бойовики вбили бійця ЗСУ, ще одного поранили: де і скільки стріляли

5 липня 2021 7:45

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Військовий ЗСУ отримав осколкове поранення, зараз він перебуває в лікарні в задовільному стані

Фото Alexander Ermochenko/Reuters

Фото Alexander Ermochenko/Reuters

На Донбасі за останню добу, 4 липня, бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Один військовий ЗСУ загинув.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

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Проти українських військовослужбовців російські найманці застосували гранатомети різних систем, стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети.

Поблизу яких населених пунктів вчора було жарко:

  • Водяне:
  • Авдіївка;
  • Мирне;
  • Березове;
  • Тарамчук.
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Бойовики вбили одного українського військового, ще одного поранили. Постраждалого госпіталізували, зараз він у задовільному стані.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь.

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З початку цієї доби, 5 липня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Бойовики відкривали вогонь біля Авдіївки, Золотого-4 і Пісків з кулеметів, мінометів і гранатометів.

Про порушення українські представники повідомили місії ОБСЄ.

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Нагадаємо, поки на Донбасі на передовій тривають обстріли з боку окупантів, у тилу ворога теж не нудно – тільки за червень самоліквідувалися кілька десятків бойовиків.

До речі, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вузах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найбільш вдалих за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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