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На Донбассе боевики убили бойца ВСУ, еще одного ранили: где и сколько стреляли

5 июля 2021 7:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Боевик на оккупированной территории обстреливает позиции ВСУ. Фото Alexander Ermochenko/Reuters

Боевик на оккупированной территории обстреливает позиции ВСУ. Фото Alexander Ermochenko/Reuters

На Донбассе за последние сутки, 4 июня, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Один военный ВСУ погиб.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Против украинский военнослужащих российские наемники применили гранатометы различных систем, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи каких населенных пунктов вчера было жарко:

  • Водяное:
  • Авдеевка;
  • Мирное;
  • Березовое;
  • Тарамчук.
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Боевику убили одного украинского военного, еще одного ранили. Пострадавшего госпитализировали, сейчас он в удовлетворительном состоянии.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

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С начала этих суток, 5 июля, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Боевики открывали огонь у Авдеевки, Золотого-4 и Песков из пулеметов, минометов и гранатометов.

О нарушениях украинские представители сообщили представителей миссии ОБСЕ.

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Напомним, пока на Донбассе на передовой продолжаются обстрелы со стороны оккупантов, в тылу врага тоже не скучно – только за июнь самоликвидировались несколько десятков боевиков.

Кстати, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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