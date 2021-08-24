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На Донбасі бойовики знову стріляють по ЗСУ. Де вчора відкривали вогонь

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
24 серпня, 07:24
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Російські найманці вбили нашого бійця, військові ЗСУ відкривали у відповідь вогонь
В результаті обстрілу ВСУ зазнали втрат. Колаж "Сьогодні"
В результаті обстрілу ВСУ зазнали втрат. Колаж "Сьогодні"

На Донбасі за минулу добу, 23 серпня, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Один український військовослужбовець загинув.

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Про це повідомили в Міноборони.

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Бойовики стріляли по позиціях ЗСУ з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу яких населених пунктів помітили порушення:

  • Водяне – обстріли;
  • Мар'їнка – обстріли;
  • Широкино – за допомогою квадрокоптера замінували територію;
  • у Луганській області помітили безпілотник бойовиків.
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Унаслідок ворожого обстрілу один військовий отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям. На обстріли російських найманців наші захисники відкривали у відповідь вогонь.

З початку цієї доби, 24 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Нагадаємо, раніше в результаті ворожого вогню військовий ЗСУ помер. Загиблий – 26-річний солдат Артем Мазур з Кіровоградської області. У нього залишилися дружина і мати. Відомо, що Артем одружився три місяці тому.

Крім того, на Донбасі помітили колону військової техніки.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найбільш вдалих за весь період війни на Донбасі:

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