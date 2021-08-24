На Донбасі бойовики знову стріляють по ЗСУ. Де вчора відкривали вогонь

На Донбасі за минулу добу, 23 серпня, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Один український військовослужбовець загинув.
Про це повідомили в Міноборони.
Бойовики стріляли по позиціях ЗСУ з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу яких населених пунктів помітили порушення:
- Водяне – обстріли;
- Мар'їнка – обстріли;
- Широкино – за допомогою квадрокоптера замінували територію;
- у Луганській області помітили безпілотник бойовиків.
Унаслідок ворожого обстрілу один військовий отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям. На обстріли російських найманців наші захисники відкривали у відповідь вогонь.
З початку цієї доби, 24 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.
Нагадаємо, раніше в результаті ворожого вогню військовий ЗСУ помер. Загиблий – 26-річний солдат Артем Мазур з Кіровоградської області. У нього залишилися дружина і мати. Відомо, що Артем одружився три місяці тому.
Крім того, на Донбасі помітили колону військової техніки.
Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найбільш вдалих за весь період війни на Донбасі: