На Донбасі бойовики вбили бійця ЗСУ: ім'я та фото загиблого

На Донбасі 30 вересня загинув український військовий Олексій Стрижак з Дніпропетровської області. Він отримав поранення, несумісні з життям.
Про це повідомили на сайті Зеленодольської міської територіальної громади.
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Що відомо про загиблого?
Олексію було 39 років, він загинув в зоні Операції об'єднаних сил, захищаючи Україну. Військовий був з Криворізького району Дніпропетровської області.
Ще не відомо, за яких обставин і де саме він загинув.
Прощатися з військовослужбовцем будуть 2 жовтня об 11:30 на площі біля Палацу культури "Ювілейний".
Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ
- 10 вересня унаслідок ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє були поранені;
- 11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених і двоє отримали бойові травми;
- 12 вересня – один загиблий і троє поранених;
- 13 вересня – загинув один український військовослужбовець;
- 14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений;
- 16 вересня – у Щасті поранення отримав місцевий житель;
- 17 вересня – двоє бійців отримали поранення;
- 19 вересня – український військовий отримав осколкове поранення.
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