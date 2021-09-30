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На Донбасі бойовики вбили бійця ЗСУ: ім'я та фото загиблого

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
30 вересня, 22:03
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Убитий український військовослужбовець був з Дніпропетровської області – 2 жовтня пройде церемонія прощання з воїном
На Донбасі загинув Олексій Стрижак
На Донбасі загинув Олексій Стрижак / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі 30 вересня загинув український військовий Олексій Стрижак з Дніпропетровської області. Він отримав поранення, несумісні з життям.

Про це повідомили на сайті Зеленодольської міської територіальної громади.

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Олексію було 39 років, він загинув в зоні Операції об'єднаних сил, захищаючи Україну. Військовий був з Криворізького району Дніпропетровської області.

Олексій Стрижак загинув на Донбасі. Фото: Зеленодольська міська територіальна громада

Ще не відомо, за яких обставин і де саме він загинув.

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Прощатися з військовослужбовцем будуть 2 жовтня об 11:30 на площі біля Палацу культури "Ювілейний".

Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ

  • 10 вересня унаслідок ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє були поранені;
  • 11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених і двоє отримали бойові травми;
  • 12 вересня – один загиблий і троє поранених;
  • 13 вересня – загинув один український військовослужбовець;
  • 14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений;
  • 16 вересня – у Щасті поранення отримав місцевий житель;
  • 17 вересня – двоє бійців отримали поранення;
  • 19 вересня – український військовий отримав осколкове поранення.

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