На Донбасі бойовики вбили бійця ЗСУ: ім'я та фото загиблого

Убитий український військовослужбовець був з Дніпропетровської області – 2 жовтня пройде церемонія прощання з воїном

На Донбасі загинув Олексій Стрижак / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі 30 вересня загинув український військовий Олексій Стрижак з Дніпропетровської області. Він отримав поранення, несумісні з життям.

Про це повідомили на сайті Зеленодольської міської територіальної громади.

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Що відомо про загиблого?

Олексію було 39 років, він загинув в зоні Операції об'єднаних сил, захищаючи Україну. Військовий був з Криворізького району Дніпропетровської області.

Олексій Стрижак загинув на Донбасі. Фото: Зеленодольська міська територіальна громада

Ще не відомо, за яких обставин і де саме він загинув.

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Прощатися з військовослужбовцем будуть 2 жовтня об 11:30 на площі біля Палацу культури "Ювілейний".

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