Перемир'я: на Донбасі бойовики почали використовувати протитанкові ракети "Фагот"

Військові кажуть, що поставки боєприпасів здійснює Росія

По українським позиціям стріляють з забороненої зброї / Колаж "Сьогодні"

Бойовики обстрілюють Світлодарськ дугу – одну із стратегічних позицій наших військових на Донбасі – радянськими протитанковими керованими ракетами "Фагот". Звідки сепаратисти взяли ці боєприпаси, розповідає в сюжеті кореспондент "Сьогодні" Олексій Кашпоровській.

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"Ця позиція дуже не подобається противнику. Вона знаходиться на висоті, і армійці добре бачать все, що відбувається навколо. Тому бойовики постійно намагаються перешкодити цьому. Ворог тут – з трьох сторін. Деякі його позиції видно неозброєним оком. Саме звідти противник щодня обстрілює армійців", – розповідає журналіст.

Армійці розповідають, що вдень їх позиції прострілюють з великокаліберної зброї, вночі – частіше провокують. Останнім часом обстрілів додалося. Збільшився і калібр, яким користуються найманці. Важкі кулемети, автоматичні гранатомети – тут давно нікого не дивують. У хід йде навіть важка заборонена зброя! 26 вересня наші позиції були обстріляні ПТУР.

Поставки з Росії

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ПТУР – це протитанкова керована ракета "Фагот", розроблена ще в СРСР півстоліття тому. Бійці встановили це по уламках, які знайшли після вибуху. За словами військових, у бойовиків таких ракет чимало і отримують їх з Росії. Серед них – багато списаних.

26 вересня ракета вибухнула поруч з укріпленнями, не зашкодивши бійцям. Хлопці встигли сховатися в укритті, оскільки чекали повторення залпу. Замість цього удар припав по сусідній позиції – так само протитанковою ракетою.

Ситуація на Донбасі

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. 26 вересня вони шість разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи, загинув український військовий, ще один боєць ЗСУ отримав вогнепальне осколкове поранення.

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25 вересня терористи чотири рази порушували домовленості Тристоронньої контактної групи, вогнепальне поранення отримав український військовий.

24 вересня перемир'я порушувалося 14 раз .