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На Донбасі підірвався український військовий

21 липня 2021 14:59

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

ЗСУ понесли нові втрати – військові розповіли, в якому зараз стані постраждалий боєць

Український військовий міг натрапити на міну

Український військовий міг натрапити на міну / Фото: Минобороны Украины

На Донбасі українська армія знову зазнала втрат. Цього разу не в результаті ворожих обстрілів – військовослужбовець підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

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Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ".

Підрив стався у смузі відповідальності ОТГ "Північ", але військові не уточнили, на якій саме ділянці фронту.

"Внаслідок підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний. На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", бойовики за минулу добу зазнали великих втрат. Противник так добре навчився самоліквідуватися, що українським військовим навіть і стріляти не довелося.

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Нагадаємо, нещодавно бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – у селищі зберігається велика кількість хімікатів.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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