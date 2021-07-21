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На Донбассе подорвался украинский военный

21 июля 2021 14:59

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

ВСУ понесли новые потери – военные рассказали, в каком сейчас состоянии пострадавший боец

Украинский военный мог нарваться на мину

Украинский военный мог нарваться на мину / Фото: Минобороны Украины

На Донбассе украинская армия снова понесла потери. На этот раз не в результате вражеских обстрелов – военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

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Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Север".

Подрыв случился в полосе ответственности ОТГ "Север", но военные не уточнили, на каком именно участке фронта.

"В результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и его доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное. На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", боевики за прошлые сутки понесли большие потери. Противник так хорошо научился самоликвидироваться, что украинским военным даже и стрелять не пришлось.

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Напомним, недавно боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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