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На Донбассе погиб украинский военный

16 июня 2021 13:20

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Роман Галуха служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила, базирующейся в Яворове

На Донбассе во время боевых действий погиб житель городка Рава-Русская Львовской области Роман Галуха.

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Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации (ОГА) Максим Козицкий на своей странице в Facebook.

Погибшему воину было 24 года. Фото: facebook.com/ravagromada

Погибшему воину было 24 года. Фото: facebook.com/ravagromada

"Воину было 24 года, служил в 24-й механизированной бригаде. У погибшего остались мама и сестры. Выражаю искренние соболезнования родным погибшего! Слава Украине! Героям Слава!" – написал Козицкий.

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Где именно и как погиб Роман Галуха пока неизвестно, однако по информации Рава-Русской ОТГ, военный погиб во вторник, 15 июня. В штабе ООС тоже не сообщали о гибели военных на Донбассе 15 или 16 июня.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе снайпер боевиков застрелил бойца ВСУ.

Также напомним, на Донбассе подорвался автомобиль, у ВСУ серьезные потери.

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