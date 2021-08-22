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На Донбасі загинув український військовий

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
22 серпня, 18:44
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Боєць ЗСУ отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям
ВСУ зазнали втрат на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"
ВСУ зазнали втрат на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 22 серпня, на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув український захисник.

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Про це повідомляє прес-центр ООС.

Український військовий отримав несумісне з життям поранення.

З початку доби на Донбасі зафіксували три порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.

Де стріляли бойовики:

  • поблизу Луганського (з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів).
  • неподалік Мар'їнки (зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів).
  • на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
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