На Донбасі загинув український військовий

Боєць ЗСУ отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям

ВСУ зазнали втрат на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 22 серпня, на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув український захисник.

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Про це повідомляє прес-центр ООС.

Український військовий отримав несумісне з життям поранення.

З початку доби на Донбасі зафіксували три порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.

Де стріляли бойовики:

поблизу Луганського (з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів).

неподалік Мар'їнки (зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів).

на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

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