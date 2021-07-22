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На Донбасі тривають обстріли: один боєць ЗСУ постраждав

22 липня 2021 8:20

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Український військовий підірвався на невідомому пристрої, зараз він у лікарні

/ Фото: Минобороны РФ

На Донбасі за минулу добу, 21 липня, бойовики три рази порушили режим припинення вогню.

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Про це повідомили в пресцентрі ООС.

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У напрямку Авдіївки ворог стріляв з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу Пісків противник застосовував міномети 82-го калібру і протитанкові ракетні комплекси. А біля Мар'їнки російські окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів 120-го калібру.

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Один військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої – у нього осколкові поранення. Нині чоловік у лікарні в задовільному стані.

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З початку цієї доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Ситуацію у районі ООС контролюють українські військові.

Нагадаємо, раніше бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – у селищі зберігається велика кількість хімікатів.

Зазначимо, поки передові загони бойовиків на Донбасі продовжують обстріли, у тилу окупанти теж не нудьгують і регулярно "самоліквідуються" . За вчорашній день у противника постраждали і померли вісім людей.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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