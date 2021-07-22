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На Донбассе продолжаются обстрелы: один боец ВСУ пострадал

22 июля 2021 8:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Украинский военный подорвался на неизвестном устройстве, сейчас он в больнице

Боевики обстреливают позиции ВСУ.

Боевики обстреливают позиции ВСУ. / Фото: Минобороны РФ

На Донбассе за прошлые сутки, 21 июля, боевики три раза нарушили режим прекращения огня.

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Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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В направлении Авдеевки враг стрелял из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи поселка Пески противник применял минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы. А возле Марьинки российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из минометов 120-го калибра.

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Один военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве – у него осколочные ранения. Сейчас мужчина в больнице в удовлетворительном состоянии.

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С начала этих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуацию в районе ООС контролируют украинские военные.

Напомним, ранее боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов.

Отметим, пока передовые отряды боевиков на Донбассе продолжают обстрелы, в тылу оккупанты тоже не скучают и регулярно "самоликвидируются". За вчерашний день у противника пострадали и погибли восемь человек.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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