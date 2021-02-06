На Донбасі поранено ще одного військового

Раніше бойовики поранили ще двох військових

На Донбасі ввечері в суботу, 6 лютого, внаслідок обстрілу російськими найманцями в районі Пісків отримав поранення ще один військовослужбовець Збройних сил України. Раніше сьогодні двоє військовослужбовців отримали поранення в районі Торецького та Сєвєродонецька.

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Про це йдеться в повідомленні української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) у Twitter.

Бойовики обстріляли українські позиції близько 18:00.

Пораненому бійцю надано медичну допомогу, його стан стабільний.

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації направила відповідні ноти щодо сьогоднішніх обстрілів до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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Ми також повідомляли, що 6 лютого в районі населеного пункту Мар'їнка підірвалися на невідомому вибуховому пристрої і загинули двоє бійців ЗСУ.

Нагадаємо, за даними Міноборони України, командування окупантів стало активніше застосовувати на фронті диверсійні групи і снайперів, а на передові позиції заїхали російські сапери для встановлення мінних полів.

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