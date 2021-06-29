На Донбассе ранен украинский военный

Российско-оккупационные войска снова нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел украинских позиций

На Донбассе в районе Новотошковского вечером в понедельник, 28 июня, в результате обстрела украинских позиций российскими оккупационными войсками был ранен военный Вооруженных сил Украины.

Реклама

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook.

"Около 20:30 в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Новотошковское", – говорится в сообщении.

Читайте также: Боевики снова открыли огонь. Погиб украинский военный

Украинский военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение и после оказания первой медицинской помощи его транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого медики оценивают как средней тяжести.

Реклама

На месте обстрела работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ.

Напомним, накануне военные РФ накрыли Красногоровку из запрещенной артиллерии.

Мы также сообщали, что ВСУ жестко наказали боевиков ответным огнем за обстрелы – в частности была уничтожена вражеская БМП.

Смотрите также в нашем сюжете о заявлении Зеленского про стену на Донбассе:

Реклама

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией