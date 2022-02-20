На Донбасі рятувальники "ДНР" через гучномовець закликають людей їхати у Росію (відео)

Співробітники МНС "ДНР" їздять на автомобілі по місту і роблять гучні заяви

Рятувальники закликають евакуюватись з Донбасу у РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Рятівники ОРДЛО почали закликати жителів Донбасу їхати у Росію. Таку заяву вони роблять за допомогою гучномовця.

Про це повідомили у Telegram-каналі Inside Donetsk.

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На опублікованому відео можна побачити, як рятувальники МНС "ДНР" через гучномовець закликають донеччан евакуюватися у Росію через різке зростання напруженості в регіоні.

Евакуація

У п'ятницю, 18 лютого, ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив про масову евакуацію жителів "республіки" до Росії.

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"Сьогодні, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. За домовленістю з керівництвом Російської Федерації у Ростовській області готові місця прийому та розміщення наших громадян. Евакуйовані будуть забезпечені всім необхідним. Для швидкого переходу на пункти пропуску створено всі умови", – повідомив Пушилін.

Він також додав, що керівникам підприємств та установ необхідно організувати виїзд сімей співробітників, а штабам територіальної оборони забезпечити транспорт для евакуації мирного населення.

Слідом за Пушиліним ватажок т.зв. "ЛНР" Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії.

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