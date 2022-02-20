На Донбасі рятувальники "ДНР" через гучномовець закликають людей їхати у Росію (відео)

Рятівники ОРДЛО почали закликати жителів Донбасу їхати у Росію. Таку заяву вони роблять за допомогою гучномовця.
Про це повідомили у Telegram-каналі Inside Donetsk.
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На опублікованому відео можна побачити, як рятувальники МНС "ДНР" через гучномовець закликають донеччан евакуюватися у Росію через різке зростання напруженості в регіоні.
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Евакуація
У п'ятницю, 18 лютого, ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив про масову евакуацію жителів "республіки" до Росії.
"Сьогодні, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. За домовленістю з керівництвом Російської Федерації у Ростовській області готові місця прийому та розміщення наших громадян. Евакуйовані будуть забезпечені всім необхідним. Для швидкого переходу на пункти пропуску створено всі умови", – повідомив Пушилін.
Він також додав, що керівникам підприємств та установ необхідно організувати виїзд сімей співробітників, а штабам територіальної оборони забезпечити транспорт для евакуації мирного населення.
Слідом за Пушиліним ватажок т.зв. "ЛНР" Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії.
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