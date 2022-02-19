SMS із погрозами та повістки від окупантів: як проходить призов в ОРДЛО

Ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник підписав "указ" щодо постановки громадян ОРДЛО на військовий облік. Окупанти вже розносять чоловікам повістки та погрожують кримінальною відповідальністю за неявку у військкомат.
Про це пише військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у Telegram.
Мобілізація в ОРДЛО
"На окупованій території бракує бажаючих стати "гарматним м’ясом", але повістки окупаційної влади вже наздоганяють місцевих чоловіків" , – написав Цаплієнко.
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Фото: Андрій Цаплієнко
SMS із погрозами
Окрім цього, окупанти розсилають SMS жителям ОРДЛО із погрозами про кримінальну відповідальність за неявку до військкомату.
"Чоловіки віком 18-55 років, терміново прибути у військові комісаріати за місцем прописки до 12:00 20.02.2022. За ухилення від явки на вас чекає притягнення до кримінальної відповідальності", – пишуть у SMS.
Окупанти оголосили мобілізацію
Вчора, 18 лютого, окупанти оголосили мобілізацію своїх 1-х та 2-х армійських корпусів. Це підрозділи РФ південного військового округу, яким командують російські офіцери.
Усі окупанти відкликаються з відпусток. З постійних пунктів дислокації вони висуваються на передову.
Що відомо про загострення на Донбасі
- Вже третій день на Донбасі загострюється ситуація. 18 лютого влада так званих республік "ЛДНР" оголосила про евакуацію жителів регіону до російських міст. Планується, що нібито буде вивезено близько 700 тисяч людей.
- За останньою інформацією, на російській території поблизу пункту пропуску Мар'їнка, неподалік кордону з "ДНР", стоять десятки танків.
- Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів, що у багатьох будинках повністю зруйновані дахи від снарядів, що прилетіли.
- Станом на 9 годину ранку 19 лютого з боку російсько-окупаційних військ уже зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню.
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