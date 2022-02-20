На Донбассе спасатели "ДНР" через громкоговоритель призывают людей уезжать в Россию (видео)

Спасатели ОРДЛО начали призывать жителей Донбасса уезжать в Россию. Такое заявление они делают с помощью громкоговорителя.
Об этом сообщили в Telegram-канале Inside Donetsk.
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На опубликованном видео можно увидеть, как спасатели МЧС "ДНР" через громкоговоритель призывают жителей Донецка эвакуироваться в Россию из-за резкого роста напряженности в регионе.
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Эвакуация
В пятницу, 18 февраля, главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил о массовой эвакуации жителей "республики" в Россию.
"С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия", – сообщил Пушилин.
Он также добавил, что руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников, а штабам территориальной обороны – обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения.
Вслед за Пушилиным главарь т.н. "ЛНР" Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России.
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