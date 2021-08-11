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Обстріл села на Донбасі. Дружина загиблого чоловіка розповіла подробиці трагедії

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редакторка розділу Україна
11 серпня, 21:54
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Внаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий житель 1935 року народження
Бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт. Фото: колаж "Сьогодні"
Бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі від зброї бойовиків загинув мирний житель. Сталося це під час артобстрілу неподалік Авдіївки. Гатили із заборонених мінських угодами гаубиць 122 калібру.

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Розбиті цеглини і розкидане каміння – все, що залишилося від приміщення, в якому загинув 86-річний господар, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Обстріл застав зненацька. З дружиною чоловік копав у городі картоплю. Як раптом почали падати перші снаряди.

"Ми вже почали йти з городу. Я стала біля душа, я повільніше йду, а він швидше йшов, і став якраз біля ванної", – згадує дружина загиблого.

Один з осколків потрапив прямо в голову. Літній чоловік загинув миттєво. Його дружина досі не зрозуміла, що саме сталося і за що вбили її чоловіка.

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Цей двір вже не вперше потрапляє під обстріл. Ось тут, в землі, лежить міна, яка прилетіла сюди років п'ять тому і не вибухнула.

Сусід загиблого – Валерій Іванович – на початку обстрілу виїжджав з двору. Каже, вилітав на шаленій швидкості, але машина не витримала – відірвало колесо.

Всього бойовики випустили по селу майже два десятка снарядів. Всі впали на городи та подвір'я мирних жителів. Люди, яких тут залишилося менше сотні, перелякані. Кажуть, до передової звідси далеко, вони не розуміють, за що їх намагалися вбити.

"П'ять років взагалі по нам не стріляв ніхто! А тут оп – і о шостій годині ранку почався обстріл! Звідки, навіщо, кому ето треба?", – каже місцевий житель.

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Дані за минулу добу

За минулу добу бойовики випустили по військовим і мирним жителям близько півтори сотні снарядів забороненого калібру. Під удар, крім Новоселівки і Нью-Йорку, також потрапили Водяне, що на Приазов'ї, і Новомихайлівка неподалік Мар'їнки.

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Бойовики стріляли з житлових кварталів, щоб не потрапити під вогонь. Причини такої різкої і безглуздої агресії військові не знають. Передбачається лише, що це можуть бути тренування або іспити для випускників російських артилерійських училищ. Або ж – така собі демонстрація сили напередодні тридцятиріччя Незалежності.

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