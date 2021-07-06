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Огонь из запрещенного оружия и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

6 июля 2021 8:21

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Обстрелы со стороны боевиков не прекращаются. Из штаба ООС сообщают о погибшем украинском защитнике

На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают обстрелы. За минувшие сутки, 5 июля, они девять раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

  • Возле Авдеевки оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.
  • Вблизи Золотого-4 враг дважды вел обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • В районе населенного пункта Пески противник обстреливал наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Вблизи поселка Чермалык российские оккупанты совершили обстрел украинских позиций из противотанкового ракетного комплекса.
  • Неподалеку Новозвановки вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем.
  • Возле Новотошковского вооруженные формирования РФ обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
  • А в районе населенных пунктов Причепиловка и Крымское оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью.

В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

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С начала текущих суток, 6 июля, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

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Напомним, на Донбассе боевики ранили украинского военного.

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Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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