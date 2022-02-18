Окупанти на Донбасі оголосили повну мобілізацію: висуваються на передову

Російські найманці обстріляли КПВВ та залізничну станцію, а по всій лінії фронту сьогодні горіло

Російські найманці продовжують порушувати режим "тиші" / Фото: Колаж: Сьогодні

За сьогоднішній день, 18 лютого, у зоні ООС зафіксували 45 обстрілів. Зазначимо, що вчора, 17 лютого, було 60 обстрілів.

Про це повідомили у випуску Сьогодні.

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Обстріли

34 обстріли 18 лютого були із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У місті Щастя окупанти обстріляли КПВВ. Воно не працювало через провину окупантів, але обстріляли його, коли там було 8 автомобілів Червоного Хреста. Наші військові евакуювали гуманітарну місію до укриття, на щастя, ніхто не постраждав.

Також сьогодні обстріляли залізничну станцію біля Верхньоторецького. Там теж немає позицій ЗСУ. Через те, що її обстріляли туди, припинено рух електричок. Це була єдина можливість із Верхньоторецького поїхати кудись у великі міста. Також частина Верхньотерецького залишається без зв'язку.

По всій лінії фронту сьогодні горіло.

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Мобілізація

Окупанти оголосили мобілізацію своїх 1-х та 2-х армійських корпусів. Це підрозділи РФ південного військового округу, якими командують російські офіцери. Усі окупанти відкликаються з відпусток. З постійних пунктів дислокації вони висуваються на передову.

Російські найманці обстріляли Донецьку залізницю

Вранці неподалік залізничної станції Скотувата почався артобстріл. Донецька залізниця змушена тимчасово обмежити рух приміських пасажирських та вантажних потягів до станції Фенольна.

"На цій ділянці Донецької залізниці проводяться ремонто-відновлювальні роботи. Але навіть після надання гарантій про припинення вогню, дотримуватися їх на непідконтрольній території не стали. Усі роботи були припинені, а працівники доставлені у сховища, що допомогло уникнути жертв", – повідомляє Донецька залізниця у Facebook.

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